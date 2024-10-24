التحقيقات تكشف سر حريق شقة المطرب أبو الليف بحدائق الأهرام

كتب - سليم على

أجرى المعمل الجنائي بالجيزة، معاينة بموقع حريق شقة المطرب نادر أبو الليف في البوابة الثانية بحدائق الأهرام دائرة قسم شرطة الهرم، لكشف مكان بداية اشتعال النيران ومكان نهايتها، لإعداد تقرير يتضمن اسباب نشوب الحريق، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكشفت معاينة رجال المباحث بقسم شرطة الهرم، سبب حريق شقة المطرب نادر أبو الليف، في حدائق الأهرام، أن ماس كهربائي بالغسالة، أدى لاشتعال النيران، وامتدادها لغرفة الأطفال، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات.

وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتم الاستماع لأقوال المقيمين بالشقة، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقى الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في حدائق الأهرام، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وبإجراء التحريات تبين أن الشقة ملك المطرب نادر أبو الليف، ولم يسفر الحريق عن إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



