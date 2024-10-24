البرلمان الروسى يقر معاهدة دفاعية استراتيجية مع كوريا الشمالية

وكالات

صوّت النواب الروس اليوم الخميس، بالإجماع لصالح المصادقة على معاهدة شراكة دفاعية إستراتيجية شاملة بين روسيا وكوريا الشمالية، تنص على "المساعدة المتبادلة" إذا واجه أي من الطرفين عدوانا.

وصادق النواب في مجلس الدوما بأغلبية 397 صوتا لصالح المعاهدة، التي سيتم إرسالها إلى مجلس الاتحاد (الشيوخ) للموافقة عليها.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المعاهدة الدفاعية خلال زيارة إلى بيونج يانج في يونيو الماضي، لكن العديد من تفاصيلها لا تزال غير واضحة.

وتطورت العلاقات بين بيونج يانج وموسكو منذ أن شنت روسيا هجومها على أوكرانيا عام 2022.

وأشاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بالرئيس بوتين، ووصفه بأنه "أعز صديق" لبلاده.