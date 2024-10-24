الأزهر يعلن مد فترة التقديم الإلكترونى بمسابقة حفظ القرآن حتى الثلاثاء

كتب لؤى على

قرر قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني، اليوم الخميس، مد فترة التقديم في مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، والتي تقام ‏تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، وذلك حتى يوم الثلاثاء القادم 29 / 10 / 2024 م بحيث ينتهي التقديم للمسابقة؛ وذلك استجابة للطلاب الراغبين في الاشتراك في المسابقة؛ ولإتاحة الفرصة لحفظة كتاب الله تعالى لاستكمال التقديم الإلكتروني.

والتقديم للمسابقة يكون عبر الرابط التالي:

رابط التقديم:

https://service.azhar.eg/services/GrandImamaQurancompetition

وتقوم على تنفيذ المسابقة الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، وفقًا للضوابط والشروط المُنظمة للمسابقة بالأزهر الشريف، وبإجمالي جوائز تتجاوز الـ 23 مليون جنيه، وحثت الإدارة الطلاب على التقديم في المسابقة للتنافس في حفظ كتاب الله وترتيله، فالقرآن الكريم هو شرف هذه الأمة وكتابها ودستورها الذي يضبط حياة الإنسان في كل عصر ومصر.



وأوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، أن فضيلة الإمام الأكبر يولي اهتمامًا كبيرًا بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوة وإتقانًا وفهمًا، وبنشره في ربوع العالم؛ وبترسيخ الدور الحضاري للأزهر الشريف في المحافظة على الريادة المصرية في حفظ القرآن الكريم ورعاية أهله، وباكتشاف وتشجيع المواهب القرآنية، والأصوات الحسنة، وإبراز القدرات الإبداعية لديهم.



جدير بالذكر أن المسابقة بها أربعة مستويات وجوائز مالية قيمة تصل لأكثر من 23 مليون جنيه



التفاصيل:

https://www.azhar.eg/ArticleDetails/ArtMID/10108/ArticleID/87866

رابط التقديم:

https://service.azhar.eg/services/GrandImamaQurancompetition