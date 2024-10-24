ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة "ترامى" بالفلبين إلى 26 قتيلا

مانيلا (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية ترامى التى ضربت الجزء الشمالى الشرقى من جزيرة "لوزون" بالفلبين، إلى 26 قتيلا على الأقل.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - اليوم الخميس، أن العاصفة، المعروفة محليا باسم "كريستين"، كانت مصحوبة برياح بلغت سرعتها 95 كيلومترا في الساعة، وقد أجبرت أكثر من 150 ألف شخص على النزوح عن منازلهم، وتسببت في إغلاق المدارس والمنشآت الحكومية لليوم الثاني على التوالي.

من جانبها .. أفادت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية، بأن العاصفة الاستوائية "ترامي" تتحرك نحو الغرب باتجاه بحر الصين الجنوبي، مع إمكانية هطول أمطار غزيرة ووقوع فيضانات وانهيارات أرضية في بعض المقاطعات الواقعة شمالي البلاد.

وتضرب نحو 20 عاصفة وإعصارا كبيرا الفلبين أو المياه المحيطة بها كل عام، مما يتسبب في تدمير المنازل والبنية التحتية ومقتل العشرات من المواطنين.