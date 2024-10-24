احترس من النصب.. وزارة العمل تحدد طريقتين لمتابعة إعلانات الوظائف الجديدة

كتبت آية دعبس

حددت وزارة العمل طريقتين تُجرى من خلالهما الإعلانات الخاصة بكافة خدماتها، والتي من بينها نشرات التوظيف، وفرص العمل الجديدة خارج السوق المحلى، وهما:

1- الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي: www.labour.gov.eg.

2- صفحة الوزارة على موقع «فيس بوك»: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064535599158.

وأكدت وزارة العمل أنها لا تتواصل مع المواطنين هاتفيا أو عبر الرسائل النصية، مُحذرة من الانسياق وراء الصفحات والمواقع الإلكترونية، التى تنشر شائعات و معلومات مغلوطة، وكذلك الشركات غير المرخصة، والرسائل الهاتفية الوهمية، التي تنصب على المواطنين، وتطلب منهم الأموال، مقابل تسهيل خدمات، كتوفير فرص عمل في الداخل أو الخارج، أو صرف منح لـ العمالة غير المنتظمة، وغيرها.

وطالبت الوزارة بعدم التعامل مع هذه الكيانات المزيفة، وسرعة الإبلاغ عنها لدى مباحث الأموال العامة، وشرطة الإنترنت، موضحة أن كافة خدمات الوزارة مجانية، وبدون أي رسوم، وأنه لا توجد شركات وسيطة، وأن التعامل يكون بشكل مُباشر مع الوزارة، أو مديريات العمل بالمحافظات، للاستفسار عن كل المعلومات التي تخص فرص العمل، أو العمالة غير المُنتظمة، أو خدمات "الوزارة" بشكل عام، وحذر المواطنين، من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأى شخص يدعى انتسابه للوزارة.