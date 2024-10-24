إحالة أوراق قاتل زوجته فى الإسماعيلية إلى فضيلة المفتى

الإسماعيلية-صبرى غانم

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، بإحالة أوراق المتهم بقتل زوجته إلى فضيلة المفتى.



وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الاجهزة الامنية بلاغا يفيد بالعثور على زوجة مقتولة داخل شفتها فى الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان البلاغ حيث توصلت التحريات ان وراء مقتلها هو زوجها الهارب فور ارتكابه الجريمة.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من إلقاء القبض على المتهم الهارب 'محمد .أ.' 37 عاماً، والذى أقدم على قتل زوجته 'ياسمين السيد محمود' عروس الإسماعيلية بعدة طعنات وذبحها بعد 4 أشهر من زواجنا.



وقال المتهم خلال التحقيقات أن مشاجرة نشبت بينه وبين زوجته وتطورت بينهنا حتى قام بطعنها عدة طعنات بسبب الغيرة وفر هاربا تارك جثمانها في المنزل مع طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات و التي شاهدت تفاصيل الجريمة.



واكتشف الجيران الجريمة بعد شعورهم ببكاء الطفلة واختفاء صوت الأم،من المنزل مما أثار الشك لأكثر من 48 ساعة وأثناء حضور والد المتهم إلى مسكن الزوجية تم كسر الباب حيث فوجئ الحضور بجثمان الضحية غارقة في دمائها داخل غرفة النوم.



وتم التحفظ على المتهم واحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات ثم احالته الى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.