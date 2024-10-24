أوكرانيا: مقتل شخصين جراء 316 هجوما روسيا على إقليم زابوروجيا آخر 24 ساعة

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أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكرانى إيفان فيدوروف، اليوم الخميس، أن شخصين لقيا حتفهما جراء 316 هجومًا شنته القوات الروسية على الإقليم آخر 24 ساعة.

وقال فيدوروف - فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - إن "الجيش الروسى نفذ 316 هجومًا على 9 بلدات فى الإقليم من بين ذلك 6 غارات جوية على بلدات مالى شيرباكى ومالا توكماشكا وليفادني. كما هاجمت 174 طائرة بدون طيار من مختلف التعديلات بلدات ستيبنوهيرسك ولوبكوف وهوليايبول ومالينيفكا ونوفواندريفكا وروبوتينو ومالا توكماشكا وليفادني. وأصابت 8 هجمات من قاذفات الصواريخ المتعددة روبوتينو ومالا توكماشكا ونوفواندريفكا"، مشيرا إلى "تنفيذ 128 هجمة مدفعية على أراضى لوبكوف وهوليايبول ونوفواندريفكا وروبوتين ومالا توكماشكا ومالينيفكا وليفادنى".



وأضاف المسئول الأوكرانى أن "السلطات المحلية سجلت 8 تقارير عن تدمير المبانى السكنية والبنية التحتية. ونتيجة لذلك، توفى رجلان يبلغان من العمر 40 و73 عامًا".