أردوغان: إسرائيل تستمر وتتمادى فى سياستها العدائية التى تخطت أى حدود معقولة

قازان (أ ش أ)

أكد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أن إسرائيل تستمر وتتمادى فى سياستها العدائية ولا تريد الكف عن سفك الدماء وذلك تخطى أى حدود معقولة.

وقال أردوغان - خلال جلسة موسعة في قمة "بريكس بلس" المنعقدة في مدينة قازان الروسية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي - "إن إسرائيل رفعت هذه الأزمة إلى مستوى أعلى وتمادت في الزحف على الأراضي اللبنانية، ولكن لن تتهرب وتتنصل من المسئولية، ونؤكد أن حل الأزمة يمكن فقط على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وهو مطلب حاسم".. لافتا إلى أن ضخ إسرائيل بالأسلحة والذخائر بلا شروط يصعب النزاع.

وأضاف: "أننا بادرنا في وقف التجارة وبيع الأسلحة لإسرائيل في الأمم المتحدة، ونعول على دعمكم وتأييدكم لهذا الشأن، هناك حاجة إلى وقف إراقة الدماء للمواطنين الذين يعيشون في هذه المنطقة، لذلك أعول على أن جلستنا اليوم ستساهم في عملنا المشترك".

وشدد على أن العالم الآن يواجه العديد من التحديات بدءا من الأمن والمناخ وصولا إلى الغذاء، ومجموعة "بريكس" التي تمكننا من التنسيق بهذا الصدد تكتسب أهمية استثنائية في أي من هذا.. منوها بأن بناء المنظومة العالمية العادلة والتنمية المستدامة يمكن أن تتحقق من خلال ضمان الأمن على حدودنا، فبدون وقف سفك الدماء ومعالجة الأزمات لا نستطيع أن نوفر النمو.

وأوضح أردوغان قائلا "على خلفية هشاشة التنمية الاجتماعية والاقتصادية العالمية والتغير في التوازنات المالية العالمية، نرى أن المنظومة الحالية التي تبلورت بعد الحرب العالمية الثانية تحتاج إلى تعديل اليوم، لذلك علينا أن نبلور نهجا محسوبا متوازنا لمعالجة الأمر.. وعلينا العمل بدأب للبحث عن الحلول الوسطى وإشراك جميع الأفكار والمبادرات".

وشدد الرئيس التركي على أن "بريكس" سوف تمكننا من تشكيل المساهمة العادلة في بلورة المنظومة العالمية الجديدة، إضافة إلى ذلك من الضروري ألا ننسى بأن تركيا الدولة المؤسسة لبعض المؤسسات مثل مؤسسة التعاون في البحر الأسود، والمنابر الدولية المختلفة، بما في ذلك مجموعة العشرين "جي تونتي"، مؤكدا أننا لدينا كافة الآليات للتعاون مع البلدان المختلفة.