أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: كل ما أثير حول سعر الصرف شائعات

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

الحكومة تنفى اعتزامها بيع شركة مصر للطيران

عودة فتح الدائرى للاتجاه القادم من المنيب تجاه الطريق السياحى و6 أكتوبر.. صور

رئيس الوزراء يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة القليوبية

وزيرة التضامن: نعيد تشكيل برامج الحماية الاجتماعية لتشمل التمكين الاقتصادى

وزير التموين يبحث مع وفد برنامج الأغذية العالمى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى

وزير الصحة يبحث دعم خدمات الصحة الإنجابية مع إحدى الشركات الرائدة عالميًا

‫الزراعة: الخدمات البيطرية ولأول مرة تحصل على الأيزو فى مجال التدريب والتقييم

الصحة العالمية تأجيل اضطرارى لحملة تطعيم شلل الأطفال بسبب القصف المكثف بغزة

وزارة التموين تعلن ضوابط تحديد تكلفة إنتاج الخبز

مساعد وزير الصحة: انخفاض نسب الإصابة بسرطان الثدى فى مصر بسبب الكشف المبكر