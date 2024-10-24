اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: كل ما أثير حول سعر الصرف شائعات

الخميس، 24 أكتوبر 2024 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: كل ما أثير حول سعر الصرف شائعات د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

 

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مساعد وزير الصحة: انخفاض نسب الإصابة بسرطان الثدى فى مصر بسبب الكشف المبكر

 







التموين

وزارة التموين

تكلفة انتاج الخبز

انتاج الخبز




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