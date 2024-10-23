وزير الدولة للإنتاج الحربى يُهنئ العاملين بمناسبة عيد الإنتاج الحربى السبعين

كتب زكى القاضى

توجّه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بخالص التهنئة لكافة العاملين بالإنتاج الحربى بمناسبة عيد الإنتاج الحربي السبعين، والذي يوافق ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية بإحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وهي شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي)، وتَقدّم السيد الوزير بخالص التحية والتقدير لأبناء الإنتاج الحربي على جهودهم المتميزة وعملهم الدؤوب لتطوير قطاع الإنتاج الحربي وجعله دائماً في المكانة المتميزة التي يستحقها كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، وهو الدور الذي لن يكتمل إلا بسواعد أبناء الإنتاج الحربي المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية إلى الأمام.

وحرص الوزير "محمد صلاح" خلال تهنئته للعاملين بالإنتاج الحربي على تشجيعهم لبذل المزيد من العمل والجهد لإستكمال مسيرة البناء وتحقيق أفضل أداء وإنتاجية بما يعود بالتقدم والازدهار للإنتاج الحربي ويحقق تنمية مستدامة للوطن، مؤكداً على أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات جادة لإحداث تطوير شامل للجهات التابعة للوزارة من خلال تحديث خطوط الإنتاج والمعدات والآلات والمعامل البحثية والتكنولوجية المتوفرة لديها، وتطوير منظومة الموارد البشرية بها، والإستعانة بأحدث نظم الجودة والتدريب والبحوث والتسويق، كما أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أن الرابح خلال الفترة القادمة هو من سيُحسن الاستفادة من التطورات الرقمية الحديثة في مختلف المجالات وعلى رأسها مجال الصناعة.



