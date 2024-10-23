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وزير الخارجية يلتقى نظيره البرازيلى على هامش قمة تجمع البريكس

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 11:41 ص
وزير الخارجية يلتقى نظيره البرازيلى على هامش قمة تجمع البريكس جانب من اللقاء
كتب أحمد جمعة

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التقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الثلاثاء، بماورو فييرا وزير خارجية البرازيل وذلك على هامش قمة تجمع البريكس المنعقدة في مدينة كازان الروسية.

تناول اللقاء فرص تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين الصديقين من خلال الأطر الثنائية وأطر التعاون التي يتيحها تجمع البريكس، ومنها تلك المتعلقة باستخدام العملات الوطنية في المُعاملات التجارية، حيث أكد الوزيران على ضرورة الاستفادة من الخبرات والامكانيات المتوفرة لدى الجانبين من أجل توسيع نطاق النفاذ إلي الأسواق الإقليمية والدولية، وتحديداً في أفريقيا التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية قوية خصوصاً بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ.

كما ناقش الوزيران التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، واتفقا على خطورة انجراف المنطقة لحرب إقليمية نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة، حيث أكدا على ضرورة وقف فورى لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.

تناول الوزيران كذلك الخطوات المُقبلة لتنفيذ مُبادرة أصدقاء السلام التي انضمت اليها مصر عند إطلاقها خلال الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه الصين والبرازيل في شهر سبتمبر الماضي حول الأزمة الأوكرانية على هامش الشق رفيع المُستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.







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