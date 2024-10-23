وزيرة التضامن الاجتماعى تدعو لمهرجان وطنى سنوى للاحتفاء بالفتيات

كتبت - مرام محمد

دعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى عقد مهرجان وطني سنوي في عيد الطفولة بشهر أكتوبر، تجتمع فيه كل الفتيات ضمن برنامج "نورة"، للاحتفاء بالبرنامج وكل فتيات مصر.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، في جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC)، للحديث عن جهود برنامج “نورة” في تمكين الفتيات في مصر.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن برنامج "نورة" يأتي في إطار المبادرات الوطنية للاستثمار في الفتيات، ويهدف إلى تعزيز مهارات الفتيات وتمكينهن، وذلك من خلال برامج وورش عمل تتيح لهن تعلم مهارات والتعبير عن إبداعاتهن.

وأشارت إلى أن البرنامج مدته 40 أسبوعًا، يتم خلالهم تدريب الفتيات والمراهقات وتزويدهن بالمهارات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ونشر أعراف اجتماعية إيجابية تجاه الفتيات في سن المراهقة داخل أسرهن ومجتمعاتهن المحلية.