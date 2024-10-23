نقيب السكة الحديد: ضم علاوة 2023 لصندوق نهاية الخدمة اعتبارا من يوليو من نفس العام

كتبت آية دعبس

أعلن عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العاملين للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، أنه قد صدر قرار الخبير الإيكتواري بالموافقة على ضم علاوة 2023 لصندوق نهاية الخدمة للمحالين للمعاش اعتبارا من 2/7/2023.

وأوضح فكرى، أنه سوف يتم صرف الفرق بأثر رجعي لمن صرفوا بالفعل على أساسي 2022، وتسوية مستحقات العاملين المحالين للمعاش ولم يتم الصرف لهم على أساسي 2023.

وتقدم مجلس النقابة العامة برئاسة عبد الفتاح فكري بخالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة هيئة السكة الحديد برئاسة المهندس محمد عامر ومجلس إدارة صندوق نهاية الخدمة برئاسة الدكتور محمد حسين نائب رئيس الهيئة لقطاع الموارد البشرية والنائب هشام عبد الواحد نائب رئيس الهيئة لقطاع المالية .

وكانت قد قالت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر، ومترو الأنفاق، والشركات التابعة، إن مجلس المديرين بهيئة السكة الحديد، برئاسة المهندس محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة، قد قرر تعديل رواتب العاملين بالهيئة، اعتبارا من راتب شهر أكتوبر 2024، بإضافة فروق طبيعة العمل والوقاية والإثابة كنسب مئوية، على أساسي 30/6/2016 بدلا من المبالغ المقطوعة علي أساسي 30/6/2015، مع عمل جدولة للفروق المالية للسنوات السابقة لصرفها للعاملين.

جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من النقابة العامة، برئاسة عبد الفتاح فكري، والتي طالبت بإلغاء قرار مجلس المدرين بالتمرير، في 14/9/2015 وتعديل المرتبات وفقا للقانون 81 لسنة 2016 قانون الخدمة المدنية.