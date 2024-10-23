نصائح عاجلة من مركز المناخ للمزارعين.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن هناك سيطرة لمرتفع جوي بارد في طبقات الجو العليا على الأجواء في معظم مناطق الجمهورية، مع جود نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التوصيات:

1- الحفاظ على السلامة الشخصية من نزلات البرد نظراً لوجود فرق حراري كبير بين النهار والليل مع مراعاة طبيعة اللبس والاكثار من السوائل الدافئة.

2- عدم الاستعجال في زراعة القمح والفول خاصة في الوجه القبلي مع الالتزام بالخريطة الصنفية.

‏3- للمحاصيل الدرنية (البطاطس والبنجر والبصل المقور ) في النصف الأول من عمرها يتم إضافة من 8 إلى 10 لترات حمض فسفوريك في الري بالغمر مع أقرب ريه.

‏4- التحذير من فرص زيادة انتشار ذبابة الفاصوليا – ذبابة المقات (ديدان ثمار القرعيات) – أمراض البياض الزغبي على القرعيات وأمراض اللفحات على البسلة والفاصوليا.

‏5- التحذير من أمراض التربة في محاصيل الباذنجان والفلفل والطماطم في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها وكذلك من تشقق درنات البطاطس للزراعات البدرية.

‏6- اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد اعفان الجذور والانثراكنوز في الفراولة.

7- عدم ري الذرة المتأخرة هذه الأيام لعدم حدوث رقاد.

8- توقع بعض الآفات الحشرية الهامة واهمها تربس البصل والثوم ( في الصعيد) وتربس الازهار في فلفل الصوب والمن علي البطاطس وبعد شوية فراشة الياسمين او دودة براعم الزيتون و ما زالت ذبابة الفاكهة في البرتقال تمثل تحدي ويجب التعامل معها مبكراً.

9- التجهيز لبداية زراعة القمح والبرسيم والفول والطبية العطرية ( يانسون وكراوية وكسبرة وشمر وشيح بابونج وكمون ) وينصح بالالتزام الصارم هذا الموسم بمواعيد الزراعة .

10- الاقلال من التسميد الازوتي خاصة في صورة اليوريا في البطاطس الشتوية والبنجر والفاصوليا والطماطم العروة الجديدة والفلفل والباذنجان والخيار والكوسة حتى لا يحدث هياج للعرش ويكون على حساب التزهير والعقد .

11- الالتزام بانتهاء مواعيد زراعة الفاصوليا والثوم والخرشوف وبقرب انتهاء مواعيد زراعة الفراولة .



