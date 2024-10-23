مواصفة امتحان شهر أكتوبر للمرحلة الإعدادية.. تعرف على شكل الأسئلة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، مواصفات الورقة الامتحانية لـ مادة العلوم للصفين الأول والثاني الإعدادى لشهر أكتوبر، ومقررات الامتحان وعدد الأسئلة ونوع وعدد الأسئلة وزمن الإجابة والضوابط العامة للامتحان، كالتالى :
- الصف الأول الإعدادي: من درس : تركيب الذرة صفحة 3 إلى درس : المادة وخصائصها صفحة 25.
- الصف الثاني الاعدادي: من درس : محاولات تصنيف العناصر صفحة 9 إلى درس : تدرج خواص العناصر بالجدول الدوري الحديث صفحة 24.
وحددت الوزارة الضوابط العامة للورقة الامتحانية:
- عدد أسئلة الورقة الامتحانية الصف الأول والثاني الإعدادي: 11 سؤال اجباري.
- زمن الإجابة على الورقة الامتحانية : 50 دقيقة شاملة وقت المراجعة.
- أنواع الأسئلة المتضمنة بالورقة الامتحانية الأسئلة الموضوعية وتشمل: الاختيار من متعدد الصواب والخطأ ، المزاوجة ، الإكمال المقيد ، إعادة الترتيب على ان يكون أسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 30% من عدد الأسئلة
- الأسئلة المقالية القصيرة وتشمل:( الشرح ، الوصف، التفسير ، اذكر السبب ، ماذا يحدث لو التوضيح ، ما وظيفة ، المقارنة ، التصنيف - مسألة )
- لا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة الأثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان مزيد من المعرفة.
- تتضمن الأسئلة في الورقة الامتحانية من التقييمات الأسبوعية والواجب المنزلي و الأداء الصفي طوال الأسابيع السابقة .
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