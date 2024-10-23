اليوم السابع
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مواصفة امتحان شهر أكتوبر للمرحلة الإعدادية.. تعرف على شكل الأسئلة

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 12:28 م
مواصفة امتحان شهر أكتوبر للمرحلة الإعدادية.. تعرف على شكل الأسئلة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، مواصفات الورقة الامتحانية لـ مادة العلوم للصفين الأول والثاني الإعدادى لشهر أكتوبر، ومقررات الامتحان وعدد الأسئلة ونوع وعدد الأسئلة وزمن الإجابة والضوابط العامة للامتحان، كالتالى :

- الصف الأول الإعدادي: من درس : تركيب الذرة صفحة 3 إلى درس : المادة وخصائصها صفحة 25.

- الصف الثاني الاعدادي: من درس : محاولات تصنيف العناصر صفحة 9 إلى درس : تدرج خواص العناصر بالجدول الدوري الحديث  صفحة 24.

وحددت الوزارة الضوابط العامة للورقة الامتحانية:

- عدد أسئلة الورقة الامتحانية الصف الأول والثاني الإعدادي: 11 سؤال  اجباري.

- زمن الإجابة على الورقة الامتحانية : 50 دقيقة شاملة وقت المراجعة.

- أنواع الأسئلة المتضمنة بالورقة الامتحانية الأسئلة الموضوعية وتشمل: الاختيار من متعدد الصواب والخطأ ، المزاوجة ، الإكمال المقيد ، إعادة الترتيب على ان يكون أسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 30% من عدد الأسئلة

- الأسئلة المقالية القصيرة وتشمل:( الشرح ، الوصف، التفسير ، اذكر السبب ، ماذا يحدث لو التوضيح ، ما وظيفة ، المقارنة ، التصنيف - مسألة )

- لا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة الأثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان مزيد من المعرفة.

- تتضمن الأسئلة في الورقة الامتحانية من التقييمات الأسبوعية والواجب المنزلي و الأداء الصفي طوال الأسابيع السابقة .

 







وزارة التربية والتعليم

مواصفة امتحانات الشهر

امتحان شهر أكتوبر

مواصفة امتحان العلوم للمرحلة الإعدادية



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