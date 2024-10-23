مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث انقلاب تروسيكل داخل مصرف ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 اخرين، فى حادث انقلاب تروسيكل بمصرف زراعى على طريق أهناسيا شاويش غرب محافظة بنى سويف، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا يفيد بانقلاب تروسيكل فى مياه مصرف زراعى بطريق أهناسيا شاويش غرب المحافظة.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، فيما انتقلت قوات الإنقاذ النهرى إلى الموقع.

واستقبل مستشفى أهناسيا التخصصي "ا .ب" 18 سنة جثة هامدة، وتم إيداع الجثمان مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما استقبل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى كلا من "آمنة محمد فوزى" 22 سنة، و"لؤى محمد قرنى" 45 يوما، و"حسنة ربيع عبد الغنى" 16 سنة، و"مصطفى عبد الكريم سليمان" 11 سنة، وشقيقه محمد 13 سنة مصابين إصابات مختلفة ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.