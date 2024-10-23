اليوم السابع
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مصرع شخص إثر سقوط أسانسير فى التجمع

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 03:02 م
مصرع شخص إثر سقوط أسانسير فى التجمع تعطل أسانسير - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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لقي شخص مصرعه بعدما سقط به أسانسير داخل مول بمنطقة التجمع، وتم نقل جثمانه للمشرحة ليوضع تحت تصرف النيابة المختصة، حرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا بوجود متوفي داخل مول سقط به أسانسير فى التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين أثناء تواجده داخل المصعد تعطل وحاول الخروج منه وانحشر وأثناء التحرك سقط ولقى مصرعه فى الحال.

ويجرى رجال المباحث تحرياته حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل، فيما انتقل فريق من النيابة لفحص البلاغ والكشف عن تفاصيله واستخراج تصريح دفن الجثة.







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