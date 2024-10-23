مباحثات سعودية أوكرانية حول تطورا الأزمة الأوكرانية الروسية

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بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى مع مدير مكتب الرئيس الأوكراني اندريه يرماك، تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية، والجهود المبذولة بشأنها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.