اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مباحثات سعودية أوكرانية حول تطورا الأزمة الأوكرانية الروسية

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 01:06 ص
مباحثات سعودية أوكرانية حول تطورا الأزمة الأوكرانية الروسية وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان
أ ش أ

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بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى مع مدير مكتب الرئيس الأوكراني اندريه يرماك، تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية، والجهود المبذولة بشأنها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.







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