اليوم السابع
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طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة في منطقتي الكرامة والتوام شمال غرب قطاع غزة

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 12:01 ص
طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة في منطقتي الكرامة والتوام شمال غرب قطاع غزة قطاع غزة
ماجد تمراز

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قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، إن الطائرات المقاتلة التابعة للاحتلال الإسرائيلي، شنت غارات عنيفة على منطقتي الكرامة والتوام شمال غرب قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.







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