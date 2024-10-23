ضبط مواقع إلكترونية تبث المحتوى المقرصن "أفلام - مسلسلات"

كتب: محمود عبد الراضى - محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة المنوفية) بإنشاء وإدارة عدد من المواقع الإلكترونية والسيرفرات يقوم من خلالهم ببث المحتوى المقرصن "أفلام- مسلسلات" متخذاً من مسكنه مقراً لإدارة تلك المواقع بدون تصريح من أصحاب حقوق الملكية الفكرية" بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه وعثر بحوزته على (هاتفى محمول وحاسب آلى محمول "لاب توب" بفحصهم فنياً تبين احتواؤهم على أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامى- عدد من البطاقات الإئتمانية - راوتر – مبالغ وتحويلات مالية وعقود ممتلكات "من متحصلات نشاطه") وأقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مالية، وأضاف بأن المبالغ والتحويلات المالية وعقود الممتلكات من متحصلات نشاطه الإجرامى.