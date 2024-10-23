اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 05:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

شاهد لحظة تقديم رئيس إيران واجب العزاء فى اغتيال يحيي السنوار بمكتب حماس بطهران

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 04:18 م
شاهد لحظة تقديم رئيس إيران واجب العزاء فى اغتيال يحيي السنوار بمكتب حماس بطهران الرئيس الإيرانى مسعود بزشكيان
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، زيارة إلى مكتب حركة حماس في العاصمة الإيرانية، طهران، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وبحسب ما ذكرت الوكالة في تقرير، فقد قدم مسعود بزشكيان التعازي فى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار.

وخلال الزيارة، اجتمع الرئيس الإيراني مع ممثل حركة حماس في إيران، خالد القدومي، حيث تناولا آخر التطورات في المنطقة والوضع في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة "إرنا".

وخلال مراسم تأبين يحيى السنوار بمكتب حماس، أكد الرئيس الإيراني أن "أي هجوم تشنه إسرائيل على إيران سيتلقى ردا مناسبا".

وتستعد إيران لضربة إسرائيلية ردا على إطلاقها عشرات الصواريخ على إسرائيل في مطلع أكتوبر الحالي.

 







الرئيس الايرانى

يحيى السنوار

اغتيال يحيى السنوار

صور يحيى السنوار

صورة يحيى السنوار

مقتل يحيى السنوار

جيش الاحتلال الإسرائيلي

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

حركة حماس

زعيم حركة حماس

yahya sinwar

مسعود بزشكيان




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة