شاهد لحظة تقديم رئيس إيران واجب العزاء فى اغتيال يحيي السنوار بمكتب حماس بطهران

وكالات

أجرى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، زيارة إلى مكتب حركة حماس في العاصمة الإيرانية، طهران، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وبحسب ما ذكرت الوكالة في تقرير، فقد قدم مسعود بزشكيان التعازي فى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار.

وخلال الزيارة، اجتمع الرئيس الإيراني مع ممثل حركة حماس في إيران، خالد القدومي، حيث تناولا آخر التطورات في المنطقة والوضع في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة "إرنا".

وخلال مراسم تأبين يحيى السنوار بمكتب حماس، أكد الرئيس الإيراني أن "أي هجوم تشنه إسرائيل على إيران سيتلقى ردا مناسبا".

وتستعد إيران لضربة إسرائيلية ردا على إطلاقها عشرات الصواريخ على إسرائيل في مطلع أكتوبر الحالي.