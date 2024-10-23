زوجة تطالب 300 ألف متجمد نفقات بعد زواج دام 5 سنوات.. وتؤكد:"هجرنى"

كتبت أسماء شلبى

ادعت زوجة هجر زوجها لها مدة عامين، ورفضه الإنفاق عليها، والتسبب لها بضرر مادي ومعنوي، والتحايل لإلحاق الضرر بها، والتهرب من سداد النفقات- رغم يسار حالته المادية- وفقا لتحريات الدخل، لتؤكد بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة:" هجرني، وسرق حقوقي وتخلي عن أولاده بعد زواج دام 5 سنوات، لأعيش في عذاب، مما دفعني لتقديم كافة الفواتير والمستندات الدالة على إنفاقي 300 ألف جنيه نفقات أولاده".

وأكدت الزوجة:" لاحقته بدعوي تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الواقع علي، بسبب تعليقه لي وهجري دون أن ارتكب أي ذنب في حقه ليعاقبني عليه، ورغم أنه ميسور الحال ويمتلك دخل سنوي، لكنه يرفض الإنفاق علي وأطفاله، وحاول التحايل لإجباري علي العيش في مسكن غير لائق ".

وأشارت الزوجة:"عندما لاحقته بدعوي تمكين منزل الزوجية هددني، وحرض خارجين عن القانون علي إيذائي، بخلاف تهديداته المستمرة لي، مما دفعني لتقديم بلاغ ضده والمطالبة بعدم تعرضه لي، ولاحقته بدعاوي حبس ونفقات لإلزامه بـ سداد نفقات أطفالي وحقوقي المسجلة بعقد الزواج".

والقانون أكد أن أجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير إثر ذلك، ويظل استحقاق أجر مسكن الصغير قائماً حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة، كما يحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير يعيش معها، وإذا قضى به فى نفقة الصغير وفرض له نفقة مأكل وملبس ومسكن، لا يحق لها أن تطلب فرض أجر مسكن حضانة مرة أخرى.

وتشمل النفقات أنواع النفقات( نفقة زوجية، نفقة متعة، نفقة عدة، نفقة صغار، أجر مسكن، أجر حضانة، أجر رضاعة، أجر خادم، بدل فرش وغطا، نفقة تعليم، نفقة علاج، ونفقة مصروفات مسكن، و نفقة ولادة).