اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس وزراء الهند: تجمع "بريكس" سيصبح أكثر فاعلية فى مواجهة التحديات العالمية

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 02:34 م
رئيس وزراء الهند: تجمع "بريكس" سيصبح أكثر فاعلية فى مواجهة التحديات العالمية قمة بريكس
قازان (أ ش أ)

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قال رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى إن تجمع بريكس ستصبح أكثر فاعلية فى مواجهة التحديات العالمية.

وأضاف مودى -فى كلمته خلال الجلسة العامة الثانية الموسعة لقادة ورؤساء دول تجمع بريكس في قازان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي- أن تجمع "بريكس" يمثل أكثر من 30% من البشرية في العالم وكذلك من اقتصاد العالم على مدار العقدين الماضيين.

وأشار إلى أن "بريكس" حقق العديد من النقاط الفارقة، موضحا أن الشكل الموسع الجديد لبريكس بزغ كقوة اقتصادية بأكثر من 30 تريليون دولار.

ولفت إلى أن توافق الآراء التي تم التوصل إليها في بريكس فيما يخص تيسير التجارة والإصلاح والزراعة وصمود سلال الإمداد سوف يعمل على تعزيز التعاون الاقتصاد بين دول "بريكس".

وأكد أنه يجب التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مجموعة بريكس، معربًا عن سعادته لأن منتدى المشروعات الناشئة الذي عقد في 2021 سوف يعقد مرة أخرى هذا العام.

ولفت رئيس الوزراء الهندي إلى أن مركز لقاحات بريكس الذي تم إنشاؤه في 2022 عمل على تعزيز الرعاية الصحية في كل بلدان بريكس.







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