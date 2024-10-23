رئيس "طاقة النواب": منتجات البترول فى مصر الأقل سعرا بين مثيلاتها بدول العالم

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

قال النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مصر من أرخص البلاد فى سعر المنتجات البترولية مقارنة بالدول الأخرى ارتباطًا بالدولار، متابعا أن زيادة الإنتاج شئ مهم.

وتابع خلال مشاركته فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء" أطمئن الجميع هناك 5 اتفاقيات فى مجلس النواب سيتم وضعهم على أجندة مجلس النواب".



وزير البترول



الحضور



كلمة رئيس الوزراء



رئيس الوزراء



الدكتور مصطفى مدبولى



مؤتمر صحفى لوزير البترول



وزير البترول



كلمة وزير البترول



مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول



مؤتمر رئيس الوزراء



الحضور