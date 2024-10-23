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رئيس "طاقة النواب": منتجات البترول فى مصر الأقل سعرا بين مثيلاتها بدول العالم

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 04:25 م
رئيس "طاقة النواب": منتجات البترول فى مصر الأقل سعرا بين مثيلاتها بدول العالم النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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قال النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مصر من أرخص البلاد فى سعر المنتجات البترولية مقارنة بالدول الأخرى ارتباطًا بالدولار، متابعا أن زيادة الإنتاج شئ مهم.

وتابع خلال مشاركته فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء" أطمئن الجميع هناك 5 اتفاقيات فى مجلس النواب سيتم وضعهم على أجندة مجلس النواب".

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (1)
وزير البترول

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (2)
الحضور

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (3)
كلمة رئيس الوزراء 

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (4)
رئيس الوزراء

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (5)
الدكتور مصطفى مدبولى

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (6)
مؤتمر صحفى لوزير البترول

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (7)
وزير البترول

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (8)
كلمة وزير البترول

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (9)
مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول 

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (10)
مؤتمر رئيس الوزراء

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (11)
الحضور

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (12)
وزير البترول 

 







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