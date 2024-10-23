رئيس جامعة دمنهور يهنئ الطلاب الفائزين بالمسابقة الشبابية لمشروع "تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة"

تحت رعاية الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، وإشراف الأستاذ الدكتور ماجد شعلة - قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتورة منى السيد - قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الأستاذ الدكتورة إيمان العرجاوي مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال ومنسق صندوق دعم المبتكرين والنوابغ بجامعة دمنهور، شارك طلاب جامعة دمنهور في فعاليات النسخة الثالثة من المسابقة الشبابية لمشروع "تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة".

تمكن طلاب جامعة دمنهور المشاركين في المسابقة مع عدد من طلاب الجامعات الأخرى، ضمن فريق جذور من التأهل للمنافسات النهائية ضمن 6 فرق متأهلة بين 28 فريقا مشاركا من الجامعات المصرية.

رئيس جامعة دمنهور يهنئ الطلاب الفائزين ويؤكد حرص الجامعة على دعم وتحفيز الطاقات الإبداعية للطلاب

من جانبه هنأ رئيس الجامعة الطلاب الفائزين وهم : الطالب محمود منيسي - بكلية الصيدلة، الطالبة ملك الشاذلي بكلية الآداب، مؤكداً حرص جامعة دمنهور على مشاركة طلابها بمسابقة "مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة"، لتعزيز الوعي لدى الطلاب في كافة المجالات، وتشجيعهم علي المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي ليكونوا قدوة لزملائهم ونموذج يحتذى به في الولاء والانتماء للوطن، مشيراً إلى دعم الجامعة الكامل لطلابها وتحفيز طاقاتهم الإبداعية، والاستفادة منها واستثمارها في مختلف المجالات، مشيداً بدور مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة في تنمية المهارات الابتكارية والجوانب المعرفية لدى الطلاب، لافتاً إلى أن مشاركة طلاب جامعة دمنهور في المسابقة الشبابية في محور تنظيم الأسرة يبرهن على وعي طلاب الجامعة بالقضايا التنموية الوطنية ذات الأولوية.

ترابيس يشيد بجهود طلاب الجامعة الفائزين في نشر الوعي حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة

هذا وقد أشاد رئيس الجامعة بجهود الطلاب المشاركين في نشر الوعي حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، من خلال مبادرتهم المجتمعية التي أطلقوها تحت مسمى "جذور" بالتعاون مع عدد من الطلاب بجامعات "القاهرة، طنطا، الملك سلمان الدولية"، للتوعية القانونية والصحية، من خلال ثلاث برامج هم "حدوتة ريفية التي تتضمن حلقات بودكاست تسرد بعض القصص للفتيات اللاتي تعرضن لظاهرة زواج الأطفال، قعدة بناتي لتحفيز الفتيات من خلال مساحة آمنة على مواقع التواصل الاجتماعي لنقل تجاربهن و مناقشة آثار الزواج المبكر على مستقبل الزوجين وتقديم النصح والمشورة، ندوات توعوية وتثقيفية لتوعية الأهالي بضرورة تنظيم الأسرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة".

جدير بالذكر أن المسابقة استهدفت تمكين الفئات الشبابية وتنمية قدراتهم في الإبداع والابتكار الموجه للمجتمع لتعزيز مستوى الوعي المجتمعي في محاور السكان، وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والمساواة بين الجنسين، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضايا السكان والصحة الإنجابية والجنسية، من خلال دراسة دقيقة للمشاكل لايجاد حلول أكثر فعالية، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بواسطة هيئة جون سنو، وتنافس طلاب الجامعات الحكومية والخاصة تحت إشراف المجلس القومي للسكان و المجلس الأعلى للجامعات.