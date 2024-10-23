حضور جوتيريش قمة بريكس فى روسيا يثير انتقادات أوكرانيا والغرب.. التفاصيل

كتبت : رباب فتحى

أثار حضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قمة مجموعة بريكس المنعقدة فى مدينة قازان الروسية جدلا واسعا فى أوكرانيا والدول الغربية إذ انتقدوا مشاركته لاسيما مع استمرار الحرب فى أوكرانيا، حسبما ذكرت إذاعة فويس أوف أمريكا.

وتجتمع مجموعة البريكس، وهي كتلة من الدول تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا وإيران ومصر وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة، في قازان لحضور قمة تستمر ثلاثة أيام من 22 إلى 24 أكتوبر. ووفقًا لموسكو، يشارك 36 من زعماء العالم في المؤتمر.

ومن المتوقع أن يلتقي جوتيريش بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش الحدث يوم 24 أكتوبر، وفقًا لمساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.

انتقدت وزارة الخارجية الأوكرانية زيارة الأمين العام للأمم المتحدة.

وقالت الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي: "رفض الأمين العام للأمم المتحدة دعوة أوكرانيا لحضور أول قمة سلام عالمية في سويسرا. ومع ذلك، فقد قبل دعوة قازان ".

وأضافت "هذا اختيار خاطئ لا يخدم قضية السلام. إنه يضر بسمعة الأمم المتحدة فقط".

واستضافت سويسرا قمة السلام العالمية في أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو، بحضور ممثلين عن حوالي 100 دولة ومنظمة. ووقعت 78 دولة وأربع منظمات على البيان المشترك النهائي لقمة السلام.

وانتقد جوتيريش روسيا مرارًا وتكرارًا بسبب حربها الشاملة ضد أوكرانيا. كما توسطت الأمم المتحدة وتركيا في مبادرة حبوب البحر الأسود، والتي سمحت لكييف بتصدير منتجاتها الزراعية. وانهار الاتفاق بعد انسحاب موسكو في عام 2023.

وتسعى روسيا خلال الاجتماع إلى إقناع دول مجموعة البريكس بإنشاء منصة بديلة للمدفوعات الدولية تكون محصنة ضد العقوبات الغربية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.