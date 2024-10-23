اليوم السابع
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جهود وزارة الصحة تجاه التنمية البشرية والقضية السكانية.. إنفوجراف

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 07:00 ص
جهود وزارة الصحة تجاه التنمية البشرية والقضية السكانية.. إنفوجراف جهود وزارة الصحة تجاه التنمية البشرية والقضية السكانية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عبر إنفوجراف على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن جهودها تجاه التنمية البشرية والقضية السكانية حيث تمثلت فى الأتى:-

- توفير الفريق الطبى والصحى ورفع كفاءته من خلال التدريب

- تأمين الإمداد بوسائل تنظيم الأسرة طويلة الأجل

- التوسع فى الحملات الإعلامية ونشر الرسالة السكانية الحقوقية وتوحيدها

- توفير برنامج حوكمة إدارية وإكلينيكية بمنتهى الدقة

- تنفيذ حملة قومية تخاطب ألفئات المؤثرة

- دعم المباعدة المبنية على حقوق الطفل فى الرعاية المثلى بالألف يوم

-!التوسع فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة على مستوى

- تفعيل دور المجلس القومى للسكان المنسق وتنظيم العمل فى الملف بين الجهات المعنية

- اللامركزية وتفعيل دور المحافظين وأفرع المجلس القومى للسكان بالمحافظات

 

 

جهود وزارة الصحة تجاه التنمية البشرية والقضية السكانية
جهود وزارة الصحة تجاه التنمية البشرية والقضية السكانية


 







الصحة

السكان

تنظيم التسرة

حقوق الطفل



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