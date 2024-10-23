جلسة تشاورية للهيئة الإنجيلية بعنوان "رؤية ثقافية لبناء الإنسان" اليوم

كتب: محمد الأحمدى

تنظم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، اليوم الأربعاء، الجلسة التشاورية التى تُعقد تحت عنوان: "رؤية ثقافية لبناء الإنسان: أدوات وآليات جديدة لمنتدى حوار الثقافات"، وذلك غداً الأربعاء الموافق 23 أكتوبر، في مقر الهيئة بالنزهة الجديدة.

ويعقد اللقاء بحضور الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، على أن تبدأ فعاليات الجلسة في تمام الساعة الثالثة ظهرًا.

وتأتي هذه الجلسة في إطار مبادرة "بداية جديدة"، التي تهدف إلى بناء الإنسان وتعزيز القيم الثقافية والاجتماعية من خلال تطوير أدوات وآليات مبتكرة تدعم الإنسان في رحلته نحو التمكين والتقدم.

ومن المقرر ان يشارك باللقاء نخبة من المفكرين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب قادة دينيين، إعلاميين، أكاديميين، وممثلي منظمات المجتمع المدني.