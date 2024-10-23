اليوم السابع
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تعرف على مواعيد عمل وحدات جوازات السفر المتنقلة

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 05:00 ص
تعرف على مواعيد عمل وحدات جوازات السفر المتنقلة الإدارة العامة للجوازات- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تعمل وحدات جوازات السفر المتنقلة من الساعة الـ 9 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً، وتختص الوحدات بتلقى طلبات (إستخراج جوازات السفر – شهادات التحركات) ، دون التقيد بالإختصاص المكانى.

وتتيح وزارة الداخلية للمواطنين خدمات جديدة توفر عليهم عناء الذهاب لمقار الجوازات، حيث تتيح استخراج الوثائق عبر الوحدات المتنقلة عبر القاهرة الكبرى، كما يلي:

محافظة القاهرة
- نادى الزهور بمدينة نصر (يوم السبت الموافق 26/ 10/ 2024)
- نادى الصيد بالقطامية (يوم الأحد الموافق 27/ 10/ 2024)
- نادى الجزيرة (يوم الإثنين الموافق 28/ 10/ 2024)
- نادى المعادى / هيلوبوليس "بالتبادل" (يوم الثلاثاء الموافق 29/ 10/ 2024)
- الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة. (يوم الأربعاء الموافق 30/ 10/ 2024)
- نادى الشمس. (يوم الخميس الموافق 31/ 10/ 2024)
محافظة الجيزة
- نيو جيزة بالشيخ زايد (يوم السبت الموافق 26/ 10/ 2024)
- نادى الصيد بالدقى (يوم الأحد الموافق 27/ 10/ 2024)
- نادى الزمالك بميت عقبة (يوم الإثنين الموافق 28/ 10/ 2024)
- مدينة الخمائل بالشيخ زايد (يوم الثلاثاء الموافق 29/ 10/ 2024)
- هايبر وان بالشيخ زايد (يوم الأربعاء الموافق 30/ 10/ 2024)
- نادى الترسانة بميت عقبة (يوم الخميس الموافق 31/ 10/ 2024)

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر.


 







الجوازات

وحدات جوازات متنقلة

الداخلية

الإدارة العامة للجوازات




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