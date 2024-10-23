اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات الاعتداء على شاب بسلاح أبيض فى العجوزة

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 02:13 م
تحريات لكشف ملابسات الاعتداء على شاب بسلاح أبيض فى العجوزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات إصابة شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في العجوزة، وتم تحديد هوية المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد إصابة شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بإجراء التحريات تبين للرائد أحمد فاروق رئيس مباحث العجوزة أن المجني عليه تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، بسبب خلاف مع شخص تم تحديد هويته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.







مشاجرة بالعجوزة

إصابة شاب

امن الجيزة

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