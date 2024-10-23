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بى بى مصر: هناك حفار بالبحر المتوسط يعمل على برنامجين بتكلفة 800 مليون دولار

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 04:57 م
بى بى مصر: هناك حفار بالبحر المتوسط يعمل على برنامجين بتكلفة 800 مليون دولار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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قال المهندس نادر زكى، الرئيس الإقليمي لشركة بي بي مصر "بريتش بتروليم"، أن الفترة الحالية يتم التركيز على منطقة البحر المتوسط والهدف الأساسى هو زيادة الإنتاج.

وأوضح خلال مشاركته فى مؤتمر صحفى لوزير البترول بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية أن هناك حفار متواجد حاليا فى البحر المتوسط يعمل على برنامجين بتكلفة 800 مليون دولار.

وتابع: "موجودين بقالنا 60 سنة فى مصر وعايزين نقعد كمان 60 سنة".

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (1)
وزير البترول

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (2)
الحضور

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (3)
كلمة رئيس الوزراء 

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (4)
رئيس الوزراء

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (5)
الدكتور مصطفى مدبولى

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (6)
مؤتمر صحفى لوزير البترول

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (7)
وزير البترول

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (8)
كلمة وزير البترول

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (9)
مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول 

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (10)
مؤتمر رئيس الوزراء

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (11)
الحضور

 

مؤتمر رئيس الوزراء ووزير البترول (12)
وزير البترول 

 







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