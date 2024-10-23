اليوم السابع
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باقٍ 128 يومًا.. تعرف على موعد بداية شهر رمضان 2025 فلكيًا

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 04:00 ص
باقٍ 128 يومًا.. تعرف على موعد بداية شهر رمضان 2025 فلكيًا أجواء رمضانية - أرشيفية
كتب محمود راغب

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حوالى 128 يوما باتت تفصلنا على شهر رمضان 2025، ويتساءل الكثير من المواطنين عن موعد أول أيامه، و تشير الحسابات الفلكية أن شهر رمضان مرتقب له أن يكون يوم السبت أول مارس 2025 وذلك وفقا للحسابات الفلكية.


وشهر رمضان هو الشهر التاسع فى السنة القمريّة،، ويأتى بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقى أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أن صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبى -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِى الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

 

والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".







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رمضان 2025

موعد شهر رمضان 2025



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