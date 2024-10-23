اليوم السابع غدا.. الرئيس: المنظومة الدولية عجزت عن التفاعل مع الكارثة الإنسانية بغزة

ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " أمام الجلسة الأولى لقمة «بريكس».. الرئيس: المنظومة الدولية عجزت عن التفاعل مع الكارثة الإنسانية فى غزة والعدوان على لبنان.. ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية وفاعلة لإصلاح الهيكل المالى العالمى بما فى ذلك مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية.. ويؤكد: مصر تؤمن إيمانا راسخا بأهمية تعزيز النظام الدولى متعدد الأطراف.. والدول النامية تعانى من تصاعد إشكالية الديون.

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