الهند تحذر من إعصار يضرب الساحل الشرقى وبنجلاديش واستعدادات لإجلاء السكان

نيودلهى (أ ش أ)

ألغت السلطات فى الهند رحلات القطارات وحذرت الصيادين من المغامرة فى البحر واستعدت لإجلاء السكان فى المناطق المعرضة للخطر وذلك قبل يوم من إعصار قوى يضرب الساحل الشرقى للهند وبنجلادش.

وذكر موقع "زون بورس" الإخبارى الفرنسى اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يتحول إعصار دانا الموجود حاليا فوق خليج البنجال إلى عاصفة إعصارية شديدة مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 120 كم ساعة (74 ميلا في الساعة) ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة غدا الخميس (24 أكتوبر الجاري) .

ومن جانبه، أفاد مكتب الأرصاد الجوية الهندي بأن الإعصار ضرب الساحل الشرقي للهند والساحل الجنوبي لبنجلاديش مساء أمس الثلاثاء.

وأكدت السلطات المحلية أنه تم إلغاء أكثر من 200 رحلة قطار في ولاية أوديشا الهندية المعرضة للأعاصير وأن الاستعدادات جارية لإجلاء الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المعرضة للخطر.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية من توقع هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة للغاية في أوديشا خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مضيفا أن العاصفة قد تلحق أضرارا بالمنازل والطرق والمحاصيل وخطوط الكهرباء، ما يؤدي إلى فيضانات وانهيارات أرضية.

وأغلقت السلطات الهندية المدارس فى الولاية حتى بعد غد الجمعة ونصحت الصيادين بعدم المغامرة في البحر.

وفي سياق متصل، أصدرت إدارة الأرصاد الجوية في بنجلاديش المجاورة تحذيرا للصيادين وطلبت من الموانئ على طول ساحلها الجنوبي أن تظل يقظة .

وقالت السلطات إن ولاية البنغال الغربية الهندية، التي تشترك في الحدود مع بنجلاديش، نشرت فرق إغاثة من الكوارث مجهزة بآلات قطع الأشجار ومعدات الترميم.

يذكر أن ولاية "أوديشا" تعد من أكثر المناطق عرضة للأعاصير في الهند، إلا أن الولاية حسنت من استعداداتها على مدار السنوات الماضية، ما أسهم في تقليل الأضرار والخسائر البشرية الناتجة عن الكوارث الطبيعية.