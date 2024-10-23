اليوم السابع
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النائب العام يلتقي نظيره الروسي في منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 10:31 م
النائب العام يلتقي نظيره الروسي في منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين النائب العام يلتقي نظيره الروسي
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، مع أيجور فيكتوروفيتش كراسنوف النائب العام لدى الاتحاد الروسي، وذلك على هامش فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

شمل اللقاء التباحث حول سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها، كما تناول اللقاء الحديث عن تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين النيابتيْن، فضلًا عن مناقشة جدول أعمال التعاون الدولي وتبادل الخبرات بينهما، وعقد تدريبات مشتركة لأعضاء النيابة العامة في الدولتيْن.

النائب العام يلتقي نظيره الروسي (2)
النائب العام يلتقي نظيره الروسي 

 

النائب العام يلتقي نظيره الروسي
النائب العام يلتقي نظيره الروسي

 







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