المشدد 7 سنوات لطالب قتل صديقة بسبب تعاطى المخدرات بشقة فى أكتوبر

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار طارق أبو زيد داوود، بمعاقبة طالب بالسجن المشدد 7 سنوات ومصادرة المضبوطات، بتهمة قتل صديقة بسبب مشاجرة بينهما على تعاطى المخدرات داخل شقة بحدائق أكتوبر.

صدر الحكم بعضوية المستشارين حاتم عبد الفتاح أبو شنب وبشير عبد الرؤوف بشير، وأمانة سر محمد الجمل وإيهاب شكرى.

تعود أحداث الواقعة، بتلقى قسم شرطة حدائق اكتوبر، بلاعا بالعثور على جثة شاب داخل كمبوند دجلة جاردنز، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص وجود طعنات فى جسم المجنى عليه،وأن الشقة مستأجرة من طالب.

كشفت تحقيقات النيابة وجود علاقة محرمة بين المتهم مستأجر الشقة والمجنى عليه،حيث كانت يتردد عليه، وفى يوم الحادث نشبت مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه بسبب معاتبته على تعاطى الحشيش داخل الشقة، تطورت إلى تشابك بالأيدي أحضر خلالها المتهم سلاح أبيض، وطعن به المجنى عليه الذى تم ضبطه وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرراها السابق.



المستشار طارق أبو زيد



المستشار طارق أبو زيد



