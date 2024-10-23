المتهم بإطلاق النار على سائق توك توك في البدرشين يكشف تفاصيل الجريمة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بإطلاق النار على سائق توك توك في البدرشين، بصحة الاتهام المنسوب إليه، وذكر أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب توقف المجني عليه أمام مسكنه، ومضايقة الفتيات، وطلب منه الانصراف من المكان، لتتطور المشادة إلى مشاجرة، مما دفعه لإطلاق النار عليه من فرد خرطوش.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، أكدوا اعتداء المتهم على المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بإصابة سائق توك توك برش خرطوش، ونقله إلى المستشفى لإسعافه في البدرشين، بإجراء التحريات توصل رجال المباحث إلى تورط عاطل في إطلاق النار على المجني عليه، وبضبطه اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، بسبب توقف الأخير أمام مسكن الجاني، ومعاكسة الفتيات حسب أقواله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

