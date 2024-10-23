اليوم السابع
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القاهرة الإخبارية: الاحتلال استهدف مدينة صور الساحلية بجنوب لبنان للمرة الأولى

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 11:03 م
القاهرة الإخبارية: الاحتلال استهدف مدينة صور الساحلية بجنوب لبنان للمرة الأولى القصف الإسرائيلي في لبنان
إبراهيم حسان

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قال أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، من حاصبيا جنوب لبنان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصاب عدد من البلدات في الجنوب اللبناني على مدار الساعات القليلة الماضية من بينها  مدينة بعلبك والبقاع شرق لبنان، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال استهدف مدينة صور الساحلية بجنوب لبنان للمرة الأولى، واستهدف كل ما تحوية من مناطق تاريخية واثرية ومناطق سكنية.

 وأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مدينة النبطية شهدت اعتداءات واسعة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن هناك استهداف واضح  للمدنيين من قبل قوات الاحتلال واستهداف الأحياء السكنية وتدمير البنى التحتية في مناطق ومدن جنوب لبنان.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية: «تأتي هذه العلميات الموسعة من قبل جيش الاحتلال كردود فعل على العمليات الكبرى التي نفذها عناصر المقاومة في الجنوب اللبناني تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية على مدار الأيام القليلة الماضية».







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