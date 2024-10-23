السيطرة على حريق مخزن فى العامرية غرب الإسكندرية

الإسكندرية ـأحمد الزغبي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة علي حريق اندلع في مخزن خردة بقطعة أرض بمنطقة الكينج مريوط بحي العامرية ثان، ما أسفر عن التهام محتوياته بالكامل، وذلك دون حدوث إصابات،وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة العامرية ثان بلاغًا من الأهالي يفيد نشوب حريق بمخزن خردة بشارع الكينج مريوط قبلي السكة الحديد، وتصاعد ألسنة النيران والدخان بموقع الحادث.



وعلي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية وسيارات الإسعاف و4 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وتبين نشوب الحريق في قطعة أرض تستخدم كمخزن ورق وخردة، ما أدى إلى التهام محتوياته بالكامل دون إصابات.

وتبين من المعاينة الأولية نشوب النيران بسبب وصول جسم مشتعل إلى الورق والخردة، فيما جرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل وصوله إلى المنازل المجاورة،تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان ،والعرض علي جهات التحقيق.



السيطرة على حريق مخزن في الإسكندرية



السيطرة على حريق مخزن في العامرية بالإسكندرية