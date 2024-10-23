السجن المؤبد لتاجر قطع غيار لاتجاره فى الحشيش والهيروين بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد، وغرامة 100 ألف جنيه، لصاحب محل قطع غيار، لاتهامه بالاتجار في الحشيش والهيروين المخدر، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليويية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1933 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1390 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد ع أ"، 37 سنة، صاحب محل قطع غيار تكاتك، مقيم شرق السكة الحديد أبو زعبل البلد مركز الخانكة، لأنه في يوم 14 / 1 / 2024، بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.