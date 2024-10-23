الرئيس الإيرانى: تجمع "بريكس" أصبح لاعبًا كبيرًا على الساحة الدولية

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أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان أن بلاده تسعى إلى الوصول لمنظومة أكثر عدالة من خلال "بريكس"، مشددًا على أن التجمع بات لاعبًا كبيرًا على الساحة الدولية.

وقال بزشيكان في كلمته خلال الجلسة العامة الثانية الموسعة لقادة ورؤساء دول تجمع بريكس في قازان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه "يمكن تحقيق النمو والازدهار من خلال توسيع "بريكس" لتحقيق آمال الشعوب وتوسيع الشركات في مختلف المجالات.

وأضاف أن تجمع "بريكس" أصبح لاعبًا كبيرًا على الساحة الدولية، كما أنها أصبحت طريقًا بديلًا للعالم الغربي، معربًا عن تمنياته بأن يسير تجمع "بريكس" على قدم وساق لتوسيع صفوفها واحتضان الأعضاء الجدد الذين يمثلون الأسواق الناشئة المتطورة في عالمنا.

ودعا بزشيكان إلى تقليل الاعتماد على الدولار في التعاملات بين الدول الأعضاء في "بريكس" والعمل على توسيع العمل بالعملات الوطنية وبلورة الآليات المستقلة عن الدولار.

وقال بزشيكان إن العالم يواجه الكثير من التحديات في الأمن الغذائي والمناخ وأزمة الدين الحكومي وانقسام بين الشمال والجنوب العالمي، مشيرًا إلى أهمية التكاتف بين الأعضاء لحل هذه الأزمات ومواجهة المشكلات.

وكان قد قال فى وقت سابق إنه يجب إنهاء الحرب فى غزة ولبنان وتقليل التوترات بالمنطقة.