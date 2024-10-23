الخطوط الجوية التركية تلغى جميع رحلاتها من وإلى إيران

وكالات

ألغت شركتا طيران "بيجاسوس" التركية والخطوط الجوية التركية جميع رحلاتهما الجوية من وإلى إيران، بسبب مخاوف من ضربة إسرائيلية.

ومن غير الممكن شراء تذاكر طيران من المواقع الإلكترونية لكلتا الشركتين في تواريخ قبل 1 نوفمبر.

وذكرت الشركتان أن "الرحلات الجوية في التواريخ المطلوبة (حتى نهاية أكتوبر) غير متوفرة".

وألغت الشركتان في وقت سابق من شهر أكتوبر رحلاتهما إلى إيران ولبنان والعديد من دول الشرق الأوسط الأخرى لفترات معينة على خلفية التوترات في المنطقة.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قالت نقلا عن مصادر مطلعة، الأحد الماضي، إن جميع الاستعدادات في إسرائيل لضرب إيران اكتملت وإن الهجوم سيكون كبيرا، مع الأخذ في الاعتبار الرد الإيراني المحتمل.

وشدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اليوم نفسه على أن أي هجوم على إيران يعني تخطي خطوطنا الحمراء ولن نتركه دون رد، مشيرا إلى أن اندلاع حرب شاملة سيجر الولايات المتحدة.