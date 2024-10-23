الجيش الروسى: التصدى لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية فى كورسك

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، التصدي لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية على عدد من المحاور في مقاطعة كورسك، وتكبيدها خسائر فادحة، مشيرة إلى تدمير 4 زوارق أوكرانية مسيرة، ومناطق تخزين القوارب المسيرة، ومراكز تجميع الطائرات المسيرة.



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية استهدفت عدد من الألوية الأوكرانية في مناطق دارينو، وزيليني شلياخ، ونيجني كلين، ونوفويفانوفكا، وبليخوفو وسفيردليكوفو، وصدت هجومين مضادين لقوات كييف في اتجاه بلدتي بليخوفو وبوكروفسكي، بالإضافة إلى إحباط 3 محاولات لشن هجمات مضادة في اتجاه بلدة زيليني شلياخ، لافتة إلى مقتل نحو 40 عسكريا أوكرانيا، وتدمير دبابة وثلاث مركبات قتال مشاة، واستسلام ثلاثة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية.



وأشارت إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر، وقد بلغت أكثر من 280 عسكريًا، وتم تدمير 13 عربة مدرعة، منها ثلاث دبابات، وثلاث مركبات قتال مشاة، منها مركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع، وسبع مدرعات قتالية، بالإضافة إلى ثلاث قطع مدفعية، وست سيارات، ومحطة حرب إلكترونية، واستسلام ثلاثة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية.



وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة أن وحدات من مجموعة قوات "الشرق" حسنت تمركزها على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية ودمرت المعدات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق دوبروفولي وأليكسيفكا ونوفوكرينكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وتيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه، حيث بلغت خسائر قوات كييف ما يصل إلى 115 عسكريًا ومركبتين ومدفع ذاتي الحركة، من طراز بالادين، وثلاثة مدافع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر "إم 198" أمريكي الصنع عيار 155 ملم.



ودحرت وحدات من مجموعة "دنيبر" تشكيلات اللواء الـ35 لمشاة البحرية، وألوية الدفاع الإقليمي، 121 و124 و126، في مناطق بوناتوفكا وزولوتايا بالكا وكامشاني في مقاطعة خيرسون ومدينة خيرسون، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 90 عسكريًا ومركبة قتالية مدرعة وست مركبات ومدفع "دي – 20"، عيار 152 ملم ومدفع "إم 119" عيار 105 ملم أمريكي الصنع، إضافة لتدمير مستودعين للذخيرة.



وأضافت الوزارة أن الطيران الروسي دمر البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات الوقود، ومناطق تخزين القوارب المسيرة، ومراكز تجميع الطائرات المسيرة، واستهدف تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 141 منطقة، وكذلك تدمير أربعة زوارق مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، بالإضافة إلى إسقاط 14 صاروخا من طراز "هيمارس"، أمريكية الصنع، و78 طائرة مسيرة.



من جهه أخري، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك الأوكراني فاديم فيلاشكين، اليوم الأربعاء، أن 3 مدنيين لقوا حتفهم بينما أُصيب 7 آخرون جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.



وقال فيلاشكين في تصريح (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية):" على مدار أمس الثلاثاء، قتل الروس 3 من سكان دونيتسك وهم شخصان في بلدتي أوليكساندرو كالينوف وآخر في ريزنيكيفكا، بينما أُصيب 7 آخرون في الإقليم الليلة الماضية".



وأوضح المسئول الأوكراني أن العدد الإجمالي للضحايا الروس في إقليم دونيتسك يبلغ حتى الآن 2831 قتيلاً و6329 جريحًا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في فبراير 2022 من دون الأخذ في الاعتبار عدد الضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.