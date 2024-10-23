اليوم السابع
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التحقيق مع فنى تحاليل تخصص فى تقليد العملة بـ6 أكتوبر

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 03:00 ص
التحقيق مع فنى تحاليل تخصص فى تقليد العملة بـ6 أكتوبر عملة مزوره - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم - سليم علي

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تباشر جهات التحقيق في مدينة 6 أكتوبر، تحقيقاتها مع فنى تحاليل، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد العملات المحلية وترويجها على المواطنين.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل فنى تحاليل اتخذ من مسكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى، بتقليد العملة المحلية وترويجها في نطاق محل اقامته.

وأمرت جهات التحقيق بارسال المضبوطات الى خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لبيان مدى تزويرها، وكلفت الأجهزة الأمنية بالتحرى حول الواقعة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية أعلنت عن جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات وترويجها، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام فنى تحاليل مقيم في منطقة أول أكتوبر بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد العملات المحلية وترويجها وإتخاذه من دائرة محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته مبلغ مالى من العملات المحلية "مُقلد" وهاتف محمول "يحوى أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامى" بالإضافة إلى مبلغ مالى من العملات المحلية "متحصلات نشاطه الإجرامى والأجهزة والأدوات والخامات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى.

واعترف المتهم أثناء مواجهته بالأدلة بنشاطه الإجرامى وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.







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