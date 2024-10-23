إصابة 6 أشخاص بكدمات وكسور فى انقلاب ميكروباص على مدخل قرية النمسا الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهد مدخل قرية النمسا التابعة لمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، إصابة 6 مواطنين بكدمات وكسور في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق نتيجة السرعة الزائدة، وتم على الفور نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة العمليات بمجلس مدينة إسنا، إخطاراً من الأهالى يفيد بانقلاب ميكروباص على مدخل قرية النمسا، فانتقلت على الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 6 مواطنين من الركاب بكدمات وكسور، وتم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد شهد الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة الأقصر، وقوع حادث تصادم بين سيارتين ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص من الركاب بكدمات وكسور متفرقة بمختلف أنحاء الجسد، وتم نقلهم إلي مستشفي الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بجوار منطقة كوبري الزمامى، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بكدمات وكسور متفرقة بمختلف أنحاء الجسد، وتم على الفور تحرك سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين الثمانية إلى مستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.