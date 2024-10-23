إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم ميكروباص بعمود إنارة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 11 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة بطريق أبوكبير - كفر صقر أمام السلطان حسن بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو كبير المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي بوصول 11 شخصا مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة بطريق أبوكبير - كفر صقر أمام السلطان حسن بمركز أبو كبير، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.