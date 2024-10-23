أسرة ضحية أحمد فتوح تتسلم آخر شيك بـ2 مليون جنيه مستحقة الدفع غدا.. صور

كتب - أحمد عبد الهادى

تسلمت أسرة السيد الشوبكي ضحية حادث اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك المتهم بقتله دهسا طريق الخطا، الشيكات الخاصة بالدية، بعد التصالح أمام المحكمة في جلسة أمس باسماء الأبناء جميعهم، حسب إعلان الوراثة الذي حدد نصيب كل فرد حسب الشرع.

وقبلت أسرة الراحل التصالح مع اللاعب احمد فتوح بعد أن تقدم بالاعتذار للأسرة رسميا فور الإفراج عنه.

ورغم أن أسرة الضحية لم تطلب أى مبالغ مالية، إلا أن فتوح أصر التضامن مع الأسرة وتقديم الشيكات لهم.

وفتحت أسرة ضحة أحمد فتوح حسابات بنكية ليتم ايداع الأموال فيها حسب كل فرد في الأسرة وحسب نصيبه الشرعي، وحسب المبلغ المقيد في كل شيك، حيث إن اللاعب سلم الأسرة 15 شيك بنكي آخرهم مبلغ 2 مليون جنيه يتم صرفهم غدا بتاريخ 24 أكتوبر حسب صور الشيكات التي حصل عليها اليوم السابع، وذلك لحين ايداع المتبقي من المبلغ بالكامل، والمبلغ الإجمالي هو حوالى 14 مليون جنيه.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات مطروح قررت، تأجيل محاكمة أحمد فتوح لجلسة 16 نوفمبر للمرافعة.

‎وطالب دفاع اللاعب أحمد فتوح بتأجيل الجلسة للمرافعة مع إخلاء سبيل المتهم، فيما طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على أحمد فتوح.

‎وكانت مباحث قسم شرطة العلمين، قد ضبطت عقب وقوع الحادث، كمية من مخدر الحشيش بقصد التعاطي، كما أظهرت نتائج التحاليل الطبية تعاطيه مخدر الحشيش.

وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، بتلقي بلاغ بقيام المتهم أحمد محمد أبو الفتوح، لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة ، أثناء قيادته السيارة، بالاصطدام بالمجني عليه السيد احمد السيد أثناء عبوره الطريق، بسبب السرعة الزائدة وكون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.

وكشفت التحقيقات وأمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم أحمد فتوح ، في يوم 11 أغسطس 2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، قد أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانوني، وقاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك الاصطدام المجني عليه "السيد أحمد" وتسبب في قتله خطأ، وكان ذلك ناشأ عن إهماله ورعونته، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة، حال قيادته السيارة رقم ( ا ف ج 9569 ) بالطريق الساحلي بحالة نجم عنها الاصطدام بالمجني عليه، محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي، التي أدت إلى الوفاة، وبالعرض علي النيابة العامة، قررت إحالة الدعوى إلي محكمة جنايات أول درجة المختصة، بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية، لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، والتي حددت محكمة جنايات مطروح لمحاكمته.