أرقام مرتبطة بقضية "خلية الإسماعيلية" بعد حكم الإعدام والمشدد.. تفاصيل

كتب إيهاب المهندس

سطرت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، كلمة النهاية في محاكمة المتهمين بالقضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة بخلية الإسماعيلية.

وتوجد أرقام مرتبطة بالقضية منها..

_ الرقم "12"، ويشير لعدد الجلسات التي نظرتها المحكمة في الدعوي.

_ الرقم"5"، ويشير لعدد المتهمين في القضية.

_الرقم "1"، ويشير للمتهم الصادر بحقه حكما بالاعدام.

_ الرقم "1" مكرر، ويشير للمتهم الصادر بحقه حكم بالمؤبد.

_الرقم "3"، يشير للمتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 15 سنة.

ووجه للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، وتمويل الإرهاب، وأيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، وخططوا لتنفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.