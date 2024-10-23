"أخبار بالإشارة".. الكنيسة الأسقفية تطلق برنامجا جديدا لخدمة الصم

كتب: محمد الأحمدى

أطلقت خدمة بالإشارة التابعة للقطاع الإعلامي والثقافي بـ الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، برنامجًا جديدًا تحت عنوان "أخبار بالإشارة" لخدمة الصم وضعاف السمع، وذلك من خلال صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

ويهدف البرنامج إلى توفير مصدر موثوق للأخبار العربية والعالمية لجمهور الصم في مصر، وذلك من خلال ترجمة الأخبار الهامة إلى لغة الإشارة بشكل مباشر وبسيط، حيث تسعى الخدمة إلى سد الفجوة المعلوماتية لدى الصم، بالإضافة إلى تمكينهم من المشاركة الفعالة في الحياة المجتمعية.

ويذكر أن خدمة بالإشارة هي خدمة تابعة للقطاع الإعلامي والثقافي بالكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الذي يهدف إلى تمكين الكنيسة الأسقفية بمصر من خلال ممارسة دورها الإعلامي والثقافي مع فتح باب مُرحب بالجميع وإنشاء جسر مع المجتمع فيه تتمكن الكنيسة من نشر رسالتها وإيمانها عن طريق الوسائط المتعددة والمتمثلة في المركز الإعلامي والمكتب الصحفي ودار النشر الأسقفية والمراكز الثقافية بما يساهم في تحقيق رؤية الكنيسة الأسقفية "كنيسة حية .. لمجتمع أفضل".