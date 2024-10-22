وزارة العمل: بدء التسجيل الإلكترونى بدورات تدريبية مجانية فى 4 مهن بالإسكندرية

كتبت آية دعبس

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، عن بدء قبول طلبات التدريب المهنى المجانى على 4 مهن يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة ، وذلك للشباب من الجنسين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل من سن 18 إلى 45 سنة ، وذلك بمراكز التدريب المهنى بمحرم بك ، وشرق ، ووحدة التدريب المتنقلة ، وذلك على مهن : الحاسب الآلي، صيانة المحمول ، والتفصيل والخياطة ، ومهنة كهرباء التركيبات، وذلك ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب فى المحافظات، فى إطار تنفيذ خطة التدريب المهني للعام الجديد 2024 / 2025 ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل ، ومن مزايا التدريب المجانى المقدم للشباب: زى تدريبي خاص لكل متدرب ، وشهادة معتمدة من الوزارة بإتمام التدريب تؤهل الشباب للعمل في منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء فترات التدريب المعتمدة.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك التدريبات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، مع الاهتمام بالتطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

وأضاف وكيل المديرية أنه جرى فتح باب قبول دفعة جديدة من راغبي التدريب المهنى على مهنة صيانة المحمول ، والحاسب الآلي بمركز تدريب محرم بك وعنوانه : 100 ش محسن محرم بك ، والوحدة المتنقلة ببشائر الخير 1 ، ومهنة التفصيل والخياطة وكهرباء تركيبات بالوحدة المتنقلة بمركز شباب الحرمين ، وكذلك كهرباء تركيبات بمركز تدريب مهني شرق وعنوانه شارع وينجت بجوار الرعاية.

وأفاد وكيل المديرية أنه يمكن التسجيل للحصول على تلك الدورات التدريبية المجانية من خلال ملء الإستمارة على الرابط التالى : https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7 ، وذلك للحصول على البرامج المتاحة ، ومحدداً الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتدريب وهى : صورة من بطاقة الرقم القومى ، و 2 صورة شخصية ، على أن يتم تسجيل الطلبات عن طريق مقر مركز التدريب المهنى أو من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه .